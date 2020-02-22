Епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю
Про це повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов, у Facebook.
“На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії”, - написав він.
Махов додав, що аналізи досліджуватимуться у лабораторії в Києві.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Уханя. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих розмістили на карантин у медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині.
З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.