Епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю

На базу Нацгвардії у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з охопленого епідемією коронавірусу Уханя громадяни України та ще восьми держав, приїхали епідеміологи.

Про це повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов, у Facebook.

“На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії”, - написав він.

Махов додав, що аналізи досліджуватимуться у лабораторії в Києві.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Уханя. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих розмістили на карантин у медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.