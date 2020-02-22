У Нових Санжарах для евакуйованих українців встановлюють 4G інтернет

Для того, щоби евакуйовані з Уханя люди могли спілкуватися з рідними, у медцентрі в Нових Санжарах встановлюють швидкісний безоплатний інтернет.

Про це інформує офіційний сайт Полтавської облдержадміністрації.

“До медцентру Нових Санжар завезли пересувну станцію для високошвидкісного доступу до Інтернету. Обладнання надав мобільний оператор Vodafone Ukraine в межах меморандуму між компанією та Полтавською облдержадміністрацією. Тепер евакуйовані з Уханя українці зможуть без жодних проблем спілкуватися з рідними”, - сказано в повідомленні.

Інженери компанії оперативно розгортають інфраструктуру, необхідну для забезпечення зв'язку з безкоштовним доступом до інтернету.

“Уперше в Україні ми використовуємо нове рішення WTTX. За своїми характеристиками воно повністю замінює фіксований інтернет, забезпечуючи таку ж високу швидкість передачі даних, - розповів Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна, кластер Схід. - Наші інженери установлюють необхідне обладнання, що дозволяє евакуйованим і лікарям користуватися безкоштовним швидкісним інтернетом для зв'язку близькими. Це обладнання для посилення сигналу, а також роутери для прийому і передачі сигналу на мобільні пристрої”.

Роботи проводяться в стислі терміни - у звичайному режимі така установка займає кілька днів. Та, враховуючи терміновість і важливість завдання, інженери планують розгорнути мережу і забезпечити доступ до швидкісного інтернету в Нових Санжарах упродовж доби.

“Організація надійного покриття в районі медичного центру зараз необхідна. Ми розуміємо, як важливо людям бути на зв'язку зі своїми рідними, які не можуть їх відвідати в обсервації. Тому ми оперативно погодили необхідні спільні дії, щоб створити інфраструктуру зв'язку для евакуйованих українців і медперсоналу”, - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Стійка пропускна здатність 4G-мережі дозволить забезпечити надійне високошвидкісне з'єднання. Мережа також дозволить проводити прямі трансляції. Характеристики мережі гарантують швидкість не нижче необхідного мінімуму в 6 Мбіт/с, чого з запасом вистачає для передачі відео в гарантовано високій якості, без перешкод і з мінімальною затримкою сигналу не більше 15 мс.