В Україну йде похолодання з мокрим снігом, у Карпатах - хуртовини й вітер до 40 м/с

У суботу, 22 лютого в Україні без опадів, лише у східних областях можливі мокрий сніг і дощ. Вдень очікується від 3° морозу до 8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"22 лютого у східних, вночі і в прикарпатських областях невеликий мокрий сніг та дощ, в Карпатах помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер південний, на Лівобережжі - північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 1-3° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 22 лютого без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла. У Київській області також без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

23 лютого вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні часом опади переважно у вигляді дощу; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних та північних областях 0-5° тепла; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та Одещині до 10°.

24 лютого дощ з мокрим снігом, вночі в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади; температура впродовж доби 0-5° тепла (на північному сході країни вночі 1-3° морозу, вдень на півдні та Закарпатті 3-8° тепла).

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, 24 лютого вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім сходу, місцями 25-28 м/с.

У Карпатах часом сніг, 24 лютого вночі значний сніг; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, 24 лютого - 40 м/с, сильні хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0° (вночі 23 лютого 2-7° морозу).

У Києві і столичному регіоні 23-24 лютого дощ та мокрий сніг. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, вдень 24 лютого місцями 25-28 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень 23 лютого 2-7° тепла.

Вночі 25 лютого у східних областях, Приазов'ї та в Криму невеликий мокрий сніг і дощ, вдень 26 лютого в західних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 26 лютого у східній частині 1-7° морозу; вдень 25 лютого 2-8° тепла, в західних та Одеській областях до 12°, 26 лютого 5-11°, на Одещині та Прикарпатті до 14°.

Читайте також: На річках Чернігівщини вперше за 140 років може не бути повені

У Києві і Київській області 25-26 лютого без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 25 лютого 2-7° тепла, 26 лютого 5-10° тепла.