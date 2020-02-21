На річках Чернігівщини вперше за 140 років може не бути повені

Якщо в березні на Чернігівщині сніг так і не випаде, на річках області вперше за 140 років не буде повені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Чернігівський обласний центр із гідрометеорології.

"Якщо протягом березня не відновиться сніговий покрив (як було у 2010, 2013 рр.), а рідкі опади протягом цього періоду будуть малоінтенсивними та незначними за кількістю, то не виключено, що вираженої весняної повені у 2020 році не буде вперше за більш ніж 140 років регулярних гідрологічних спостережень на річках області", - йдеться у повідомлені.

Гідрометцентр інформує, що в басейнах річок Дніпра та Десни склалися вкрай несприятливі умови для формування весняного водопілля. Відтак, є підстави прогнозувати, що весняний період на річках буде маловодним, а рівні води та обсяги стоку - значно нижчим за середні багаторічні показники та меншими, ніж у повінь 2015 року. Вода буде знаходитись у межах русел.