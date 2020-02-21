Франківська облрада просить перевірити заяви Рабіновича про смерть ветерана ОУН

Депутати Івано-Франківської облради просять керівництво держави та СБУ перевірити висловлювання депутата Вадима Рабіновича про смерть ветерана дивізії "Галичина" і, у разі наявності складу злочину, притягнути нардепа до кримінальної відповідальності.

Відповідне звернення обранці Прикарпаття ухвалили на сесії обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

6 лютого Рабінович з трибуни парламенту заявив, що є доброю звісткою смерть Михайла Мулика.

"Звертаємось з проханням перевірити антидержавницькі висловлювання та дії народного депутата України від Партії "Опозиційна платформа – за життя" Вадима Рабіновича й за наявності складу злочину притягнути його до кримінальної відповідальності за розпалювання ворожнечі і поширення українофобських висловлювань", - йдеться у зверненні депутатів обласної ради.

У ньому обранці навели цитати, які озвучив Рабінович з трибуни ВР України: "Є гарні новини. У Івано-Франківську поховали чергового ветерана Дивізії СС "Галичина" Михайла Мулика. Похорони були державні. Мер міста, люди у фашистській формі… При вас не тільки грабують, але й повністю узаконюють фашизм і фашистів. Біда у нашому домі… Треба ставати на захист. Слава Україні тій, яка покінчить з фашизмом".

Депутати Івано-Франківської обласної ради у своєму зверненні підкреслили, що совєцька пропаганда досі залишається у головах багатьох людей.

"… Це була українська дивізія, яка захищала наш український народ, нашу землю і до СС ніякого відношення не має. СС збігається тільки з назвою Січові стрільці", - зазначають депутати у зверненні і додають, що Рабінович – це п’ята колона Москви, бо після свого виступу нардеп з’їздив до Росії, прогулявся Красною площею і у соцмережах опублікував дописи про штучне розпалювання ворожнечі між українцями і росіянами.

Відомо, що своє звернення депутати направили Президенту України Володимиру Зеленському, Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та голові СБУ Івану Баканову.

Ветеран дивізії "Галичина" та почесний громадянин Івано-Франківська Михайло Мулик помер 25 січня. З 1937 року він був членом Організації українських націоналістів.