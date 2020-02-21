В Укрзалізниці пояснили, чому на пасажирку впала верхня полиця

Жінка, яка дістала травму в поїзді Київ - Бердянськ, постраждала через те, що інший пасажир неналежним чином закріпив верхню полицю.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Пасажир, який подорожував 13 лютого 2020 року поїздом № 116 Київ - Бердянськ, неналежним чином закріпив свою полицю та впав на пасажирку, що перебувала знизу. Усі полиці вагону поїзда були у справному стані. Перед посадкою пасажирів провідники розклали й закріпили полиці, у тому числі спеціальними ременями для додаткової фіксації", - йдеться у повідомленні.

Залізничники запевняють, що обстежили місця, на яких стався інцидент. Жодних пошкоджень полиці та кронштейнів, на яких вона тримається, не виявлено. За цим фактом складено відповідний акт і проведено фотофіксацію всіх елементів.

"Для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію - ім. Тараса Шевченка. Однак у той момент від госпіталізації жінка відмовилася. Акт про нещасний випадок був складений і виданий пасажирці у встановленому порядку. За фактом інциденту проводиться службове розслідування", - додали в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, 13 лютого в потязі Київ - Бердянськ під час руху в одному з вагонів верхня полиця впала на пасажирку. 60-річна мешканка міста Пологи дістала травми хребта і була госпіталізована. Жінка планує подати позов до суду.