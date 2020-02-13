Укрзалізниця назвала топ-5 популярних поїздів у 2019 році

В Укрзалізниці назвали п’ять поїздів внутрішнього сполучення, якими скористались найбільше пасажирів у 2019 році.

Відповідну інфографіку пресслужба АТ "Укрзалізниця" опублікувала в Facebook.

Так, 2019 року найбільша кількість пасажирів — 1,17 млн — скористалася поїздом № 45/46 Ужгород — Лисичанськ. На другому місці за популярністю поїзд №137/138 Хмельницький — Лисичанськ, ним скористалися 1,04 млн пасажирів. Третє місце посів поїзд 121/122 Миколаїв — Рівне, ним у 2019 році подорожували 816 тис. пасажирів.

Також до п’ятірки найпопулярніших поїздів внутрішнього сполучення увійшли №69/70 Маріуполь — Львів (808 тис. пасажирів) та №141/142 Львів — Бахмут (777 тис. пасажирів).