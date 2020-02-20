На Миколаївщині жителі перекрили трасу на Київ
Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили в управлінні патрульної поліції міста Миколаєва, екіпажі якої забезпечують правопорядок на місці перекриття дороги.
«Траса перекрита, поліція забезпечує громадський порядок», - сказали у поліції.
Очевидці повідомляють, що з обох боків на трасі зібралося багато автомобілів. Час від часу між водіями і протестувальниками, які безперервно ходять по пішоходному переходу, виникають суперечки. Проте ніхто з керівництва ОДА наразі сюди не приїхав.
Як уже повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого люди пікетували ОДА, вимагаючи прислухатися до їхньої думки і зробити центром майбутньої ОТГ село Костянтинівку, а не Гур'ївку, як це передбачено Перспективним планом формування територій. За їх словами, саме це їм пообіцяв голова облдержадміністрації Олександр Стаднік, але не дослухався до думки громади.
Після мітингу, селяни зайшли в малий зал ОДА, де їм пообіцяли зустріч зі Стадніком. Проте прочекавши його понад годину, люди розійшлися, оскільки стало відомо, що сьогодні очільник області зайнятий на урочистих заходах з нагоди річниці памяті Героїв Небесної Сотні. Обурившись, люди, як і обіцяли, перекрили трасу сподіваючись, що їх почують хоча б таким чином.
Фото: uazmi.org