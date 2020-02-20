На Миколаївщині жителі перекрили трасу на Київ

Жителі Новоодеського району на Миколаївщині перекрили трасу на Київ неподалік села Констянтинівка, протестуючи проти того, що облдержадміністрація не прислухалася до їхньої думки зробити центром майбутньої ОТГ їхнє село.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили в управлінні патрульної поліції міста Миколаєва, екіпажі якої забезпечують правопорядок на місці перекриття дороги.

«Траса перекрита, поліція забезпечує громадський порядок», - сказали у поліції.

Очевидці повідомляють, що з обох боків на трасі зібралося багато автомобілів. Час від часу між водіями і протестувальниками, які безперервно ходять по пішоходному переходу, виникають суперечки. Проте ніхто з керівництва ОДА наразі сюди не приїхав.

Як уже повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого люди пікетували ОДА, вимагаючи прислухатися до їхньої думки і зробити центром майбутньої ОТГ село Костянтинівку, а не Гур'ївку, як це передбачено Перспективним планом формування територій. За їх словами, саме це їм пообіцяв голова облдержадміністрації Олександр Стаднік, але не дослухався до думки громади.

Читайте також: На Вінниччині протестувальники перекрили міжнародну трасу

Після мітингу, селяни зайшли в малий зал ОДА, де їм пообіцяли зустріч зі Стадніком. Проте прочекавши його понад годину, люди розійшлися, оскільки стало відомо, що сьогодні очільник області зайнятий на урочистих заходах з нагоди річниці памяті Героїв Небесної Сотні. Обурившись, люди, як і обіцяли, перекрили трасу сподіваючись, що їх почують хоча б таким чином.

Фото: uazmi.org