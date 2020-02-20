Ситуація з протестувальниками на Полтавщині під контролем - поліція

У ході сутичок мітингувальників, які протестують проти розміщення евакуйованих з Китаю в Нових Санжарах на Полтавщині, з поліцейськими правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з 10 найбільш активними учасниками, їх особи встановлені.

Про це у ефірі телеканалу “112 Україна” заявив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вранці, коли працівники поліції попросили людей припинити правопорушення, розблокувати дорогу, частина громадян проявила певну агресивність і відмовилася виконувати законні вимоги поліцейських, і навіть вступила у сутички з поліцейськими, через що 10 осіб, найбільш активних, було вилучено з натовпу і з ними проведена відповідна профілактична робота. Вони всі ідентифіковані, людей попереджено, що у разі порушення законодавства України вони будуть відповідати по закону. Ситуація наразі контролюється працівниками поліції на місці”, - сказав Сулаєв.

За його словами, наразі люди не розходяться, і акція протесту продовжується.

На місці правоохоронці спілкуються з мітингувальниками, і намагаються роз'яснити людям вимоги чинного законодавства та наслідки вчинення правопорушень.

“Також з людьми спілкуються органи місцевої влади і самоврядування, йде обговорення. Сподіваємося, що ця акція завершиться без будь-якої ескалації ситуації, і всі розійдуться, не порушуючи чинного законодавства”, - додав Сулаєв.

У свою чергу, у ефірі телеканалу “Наш” речник поліції Полтавщини уточнив, що наразі, за його інформацією, жодної заяви до лікарень щодо постраждалих у сутичках з боку поліції чи боку цивільних людей не було.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю українців у медичному центрі внутрішніх військ МВСУ «Нові Санжари».

19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 45 українців і 27 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

У МВС повідомили, що евакуйованих з Китаю буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувались і виписані з лікарень.