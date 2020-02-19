Смертельна ДТП у Броварах: колишнього копа арештували без права на заставу

Столичний суд обрав запобіжний захід чоловіку, який, коли працював поліцейським, скоїв смертельну ДТП у Броварах, у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Про це інформує пресслужба прокуратури Київської області.

"Голосіївським районним судом міста Києва працівнику поліції, який допустив наїзд на пішоходів у місті Бровари, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

Зокрема встановлено, що на той момент співробітник ГУНП у Київській області 16 лютого 2020 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля, допустив наїзд на 2 пішоходів, які перетинали проїзну частину на дозволяючий сигнал світлофора, що спричинило смерть одного з потерпілих та отримання тілесних ушкоджень другим.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі прокуратури області.

Як повідомлялося, у Броварах 16 лютого поліцейський, перебуваючи поза службою, за кермом автомобіля Nissan скоїв наїзд на двох людей, у результаті чого один чоловік загинув, інший перебуває у лікарні.

За даними ДБР, працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

17 лютого очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов підписав наказ, яким звільнив цього чоловіка з лав Національної поліції України.