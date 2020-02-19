Зима на Дніпропетровщині тривала лише шість днів - метеоролог

Метеорологічна зима на Дніпропетровщині закінчилося.

Про це начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак повідомив у Facebook.

«Тривала вона всього 6 днів. Почалася 6 лютого, коли відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження і закінчилася 11 лютого, з переходом температури повітря через 0 в бік підвищення. Це найкоротша зима за весь період спостережень», - зазначив Грінчак.

За його словами, за останні 30 років найкоротша зима тривала 39 днів: з 28 грудня 2015 року по 5 лютого 2016 року.

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Також це найпізніший початок цього сезону, до того ж зима 2004-2005 років почалася тільки 23 січня, закінчилася 20 березня.

Грінчак застеріг, що дані попередні, повернення холоду ще можливе.