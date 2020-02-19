У Кременчуці біля зупинки застрелили чоловіка

18 лютого до поліції Кременчука надійшло повідомлення від перехожих, що невідомий чоловік здійснив постріл зі зброї в іншого громадянина

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

"Прибувши на місце події поліція встановила, що невідомий вистрілив у бік іншого чоловіка неподалік зупинки громадського транспорту. Пораненого каретою екстреної медицини доставлено до місцевої лікарні. На жаль потерпілого врятувати не вдалося. Чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Кілька годин знадобилося поліцейським щоб встановити та затримати осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства неподалік зупинки громадського транспорту.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), тривають слідчі дії.