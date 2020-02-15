Підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга заарештували без права на заставу

Підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника заарештували на 2 місці без можливості внесення застави.

Про це у Facebook повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"У суботу, 15 лютого 2020 року, за клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 Шевченківський районний суд столиці обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, якого підозрюють у вчиненні вбивства пластичного хірурга на вул. Саксаганського в Києві", - йдеться у повідомленні.

Максимць уточнила, що йдеться про два місяці під вартою без можливості внесення застави.

Так, громадянин Киргизької Республіки, 1982 р., за версією слідства, безпосередньо здійснив смертельні постріли. Йому повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).

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"Кілька хвилин тому Шевченківський суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у замовному вбивстві лікаря-хірурга. Результат засідань - обидва підозрюваних (виконавець та його спільник, який виконував роль водія) перебуватимуть під вартою 2 місяці без можливості внесення застави", - додала Максимець.

Як повідомляв Укрінформ, близько 18-ї години 2 лютого до Нацполіції надійшло повідомлення про стрілянину й убивство по вул. Саксаганського чоловіка 1977 року народження.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що застрелили косметичного хірурга Андрія Сотника.