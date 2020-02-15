Підозрюваному у вбивстві пластичного хірурга Сотника оголосили підозру

Столична прокуратура оголосила громадянину Киргизької Республіки підозру у вбивстві лікаря у центрі Києва, що сталося 2 лютого цього року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"За погодження Київської місцевої прокуратури №10 слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга у центрі Києва", - йдеться у повідомленні.

Так, затриманому в Одесі чоловіку - громадянину Киргизької Республіки, 1982 р. н., який, за версією слідства, безпосередньо вчинив вбивство, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).

Спільнику, який доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів).

Наразі до Шевченківського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Досудове розслідування триває. Встановлюються мотиви вчинення злочину.

Як повідомляв Укрінформ, близько 18-ї години 2 лютого до Нацполіції надійшло повідомлення про стрілянину й убивство по вул. Саксаганського чоловіка 1977 року народження.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що застрелили косметичного хірурга Андрія Сотника.