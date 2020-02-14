В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга

Поліцейські Києва спільно з прикордонниками в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві лікаря у центрі столиці, що сталося 2 лютого цього року.

Про це повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко, інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Затримання відбулося в аеропорту міста Одеса. Оперативники провели серйозну роботу для встановлення підозрюваного, адже після вбивства він переховувався і намагався покинути територію України. Стрільцем виявився громадянин іншої держави», - повідомив Крищенко.

Читайте також: Поліція розглядає три версії убивства пластичного хірурга у Києві

Із затриманим проводяться першочергові слідчі дії. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За словами очільника столичної поліції, спільника стрільця затримали на території Києва у ході проведення спеціальної поліцейської операції за участю співробітників спецпідрозділу КОРД.

Наразі із затриманими проводять першочергові слідчі дії, уточнив Крищенко.

Як повідомляв Укрінформ, близько 18-ї години 2 лютого до Нацполіції надійшло повідомлення про стрілянину й убивство по вул. Саксаганського чоловіка 1977 року народження.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що застрелили косметичного хірурга Андрія Сотника.