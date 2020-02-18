У Харкові з СІЗО випустили експоліцейського, який стріляв у метро

Московський райсуд Харкова випустив із СІЗО під домашній арешт колишнього поліцейського, який 12 листопада 2019 року влаштував стрілянину на станції метро "Наукова".

Про це кореспонденту Укрінформу розказали у суді.

"Суд розглянув клопотання слідчого ДБР про продовження міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому поліцейському, якого обвинувачують за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Вивчивши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні клопотання і вирішив змінити підозрюваному міру запобіжного заходу на домашній арешт, звільнивши з-під варти у залі суду", - зазначили у суді.

Строк досудового розслідування, додали у суді, продовжено до 12 травня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 12 листопада 2019 року на станції метро "Наукова" в Харкові 22-річний капрал поліції, який тоді працював патрульним поліцейським у метрополітені, на станції метро "Наукова" влаштував стрілянину у бік інших поліцейських. Спецпідрозділ патрульної поліції "ТОР" роззброїв та затримав капрала. На момент інциденту станція метро не працювала та була порожньою.

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Кваліфікація злочину - незакінчений замах на вбивство працівників правоохоронних органів у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків.

14 листопада 2019 року Московський райсуд Харкова обрав колишньому поліцейському міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 2 місяці.