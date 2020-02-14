В одному зі спортзалів Києва відвідувач відкрив стрілянину

У Солом'янському районі Києва у спортзалі під час конфлікту між відвідувачами сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав чоловік.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Між відвідувачами виник конфлікт, у ході якого один із них кілька раз вистрілив в опонента із травматичної зброї. Розпочато кримінальне провадження, зусилля правоохоронців спрямовані на розшук зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншого. Під час суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і втік.

Потерпілому, 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали допомогу на місці.

Правоохоронці розшукують правопорушника.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення.