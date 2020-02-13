У Харкові затримали копа, який поранив чоловіка під час переслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали командира однієї з рот Управління патрульної поліції у Харківській області, який відкрив стрілянину і поранив чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“За попередньою інформацією, 13 лютого близько 3 години ночі, під час переслідування автомобіля марки Subaru Forester, поліцейський застосував табельну зброю, зробивши 3 постріли. Пасажир, який перебував на задньому сидінні, отримав два проникаючі поранення в спину та поперек з розривом правої легені”, - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, поранений перебуває у лікарні у важкому стані.

Патрульного затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зазначили в пресслужбі.

“Наразі тривають першочергові слідчі дії. Розслідування події взято на особистий контроль керівництвом Державного бюро розслідувань”, - йдеться в повідомленні.

У свою чергу прокуратура Харківської області повідомила, що переслідування і стрілянина сталися після відмови водія автомобіля Subaru Forester зупинитися на вимогу поліцейських.

“13 лютого 2020 року, вночі, екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester. Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли вказаних громадян і автомобіль. Але водій автомобіля Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитись, розпочалась погоня”, - зазначається в повідомленні.

Водночас під час переслідування екіпажем патрульних автомобіля Subaru Forester службовий автомобіль патрульної поліції Skoda Rapid застряг у полі поблизу с. Хролі Харківського району. “З метою зупинки транспортного засобу ст. лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події. Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ї лікарні м. Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення”, - поінформували в прокуратурі.

За даними фактом відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому патрульному про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади, додали у відомстві.

Фото: ДБР