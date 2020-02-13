У Харкові вночі стріляли, є поранений

Уночі в Індустріальному районі Харкова відбулася стрілянина, є поранений.

Факт поранення чоловіка журналістам підтвердили у пресслужбі Харківської міськради, посилаючись на керівництво 25-ї міської лікарні, куди госпіталізований поранений, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відомо, що пораненого прооперували, його стан тяжкий", - зазначили у пресслужбі.

Тим часом, офіційної інформації щодо нічної стрілянини поки що немає.

Як повідомляє Суспільне, подія відбулася на вулиці Пастера в Індустріальному районі міста. "За інформацією з неофіційних джерел відомо, що в людину в автомобілі (попередньо, пасажира) вистрілив патрульний поліцейський після того, як машина наїхала на нього", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, інші джерела у мережі повідомляють, що стрілянина відбулася у приміському селищі Хроли. За даними користувачів, екіпаж поліції за орієнтуванням щодо водія в стані алкогольного сп’яніння спробував зупинити автомобіль Subaru Forester, однак водій не виконав вимогу про зупинку та порушував правила руху, створюючи аварійні ситуації.

У Хролах автомобіль зупинився у полі і, коли до нього підходив командир роти, водій спробував здійснити на нього наїзд. Внаслідок цього маневру поліцейський здійснив три постріли в бік автомобіля, два з яких влучили в пасажира, що перебував на задньому сидінні.

Автомобіль та водій затримані біля лікарні, куди останній доставив постраждалого.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, а також у патрульній поліції факт не коментують, посилаючись на те, що йде перевірка.