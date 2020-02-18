Офіцер Нацгвардії "погорів" на хабарі у $1000
Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України у Facebook.
«Військовою прокуратурою Центрального регіону України затримано командира взводу роти конвоювання однієї з військових частин Національної гвардії України під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що старший лейтенант Нацгвардії (НГУ) висунув вимогу громадянину України про надання йому 1000 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне зарахування до списків військової частини НГУ та підписання з ним контракту про проходження служби у військовому резерві.
18 лютого військовослужбовець отримав неправомірну вигоду в Житомирі, після чого його затримали правоохоронці.
Нацгвардійцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.
Фото Військової прокуратури Центрального регіону України