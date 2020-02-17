Голова Чернівецької облради, якого звинувачують у хабарі, оскаржив заставу в 10 мільйонів

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про заставу в 10 мільйонів гривень.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Апеляційної палати антикорупційного суду.

"Сьогодні, 17 лютого, до нас надійшла апеляційна скарга сторони захисту голови Чернівецької обласної ради. Цю справу призначили до розгляду на 20 лютого, на 14:15", - сказав завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.

Водночас, у пресслужбі самого антикорупційного суду повідомили, що станом на ранок 17 лютого обвинувачений у хабарництві голова Чернівецької обласної ради досі не вніс призначену судом заставу у 10 мільйонів гривень.

У коментарі кореспонденту Укрінформу Іван Мунтян підтвердив, що вони ще не внесли призначену заставу і сподіваються на задоволення апеляційної скарги.

"Цим займаються мої адвокати. Я не у всьому в курсі, але знаю, що ми подали апеляцію на те рішення суду про заставу", - сказав Мунтян.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 мільйонів гривень. Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 мільйонів гривень застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

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Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачу в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".