Голові Чернівецької облради Мунтяну призначили 10 мільйонів застави

Голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну, якого підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді застави в сумі 10 млн грн.

Про це повідомив суддя під час зачитання ухвали Вищого антикорупційного суду.

"Застосувати запобіжний захід до підозрюваного Мунтяна Івана Миколайовича, 1969 року народження, у вигляді застави у 4760 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 10 мільйонів 5 тисяч 520 гривень", – зачитав суддя.

Також на підозрюваного поклали низку зобов'язань. Зокрема, йому заборонили залишати Чернівці без відома слідчого. Він повинен здати всі свої закордонні паспорти. Також він повинен буде носити засіб електронного контролю.

Крім того, Мунтяну заборонили спілкуватися із іншим підозрюваним (підприємцем Юрієм Кушніром) та свідками у справі.

Заставу Мунтян або уповноважена ним особа повинні внести протягом найближчих 5 днів. Термін дії обов’язків, покладених судом, у разі внесення застави визначено два місяці з моменту внесення застави.

У разі, якщо підозрюваний не виконуватиме покладені на нього зобов'язання, то заставу конфіскують в дохід держави. А підозрюваному призначать більшу заставу або інший запобіжний захід.

Прокурори вимагали заарештувати Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у сумі 15 млн грн.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачу в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

Фото: slovoidilo.ua