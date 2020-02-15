Довибори в Раду: у 179-му окрузі ЦВК зареєструвала вже 19 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще п’ятьох кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №179 на Харківщині.

Про це ЦВК інформує у Facebook.

“Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще п’ятьох кандидатів у народні депутати України”, - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що раніше вже зареєстрували 14 кандидатів у народні депутати.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 у Харківській області. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

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Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів відбувалося з 16 січня до 13 лютого.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.