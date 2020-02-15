Весна чи зима: якою буде погода на Стрітення

В Україні у суботу, 15 лютого, невеликий мокрий сніг та дощ очікується у західних та північних областях, температура 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. У східній частині та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; у східних областях та в Карпатах 0-2° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У столиці температура вдень 2-7° тепла.

Згідно з прогнозом, 16-17 лютого в Україні опади не очікуються. Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с, 17 лютого в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східній частині до 9° морозу; вдень 16 лютого 2-7° тепла, 17 лютого 5-10° (на заході країни 16 лютого 5-10° тепла, 17 лютого 9-14°); в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні 16-17 лютого також опади не прогнозуються. Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 16 лютого 2-7° тепла, 17 лютого 5-10°.

Синоптики прогнозують 18 лютого в західних, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ, на решті території, 19 лютого в Україні без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, 18 лютого в західній частині 0-5° тепла; вдень 3-9° тепла, на півдні країни до 13° тепла, у східній частні 1-6° тепла.

У Карпатах 18 лютого невеликий мокрий сніг, 19 лютого без опадів; температура вночі 1-5° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині 18-19 лютого опади не очікуються, лише вдень у вівторок місцями невеликий дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні без істотних опадів, 20-21 лютого в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (в Карпатах 2-7° морозу); вдень 1-8° тепла, 23-24 лютого підвищення температури на 2-5°.