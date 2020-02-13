В Ужгороді продовжили карантин у школах ще на тиждень

В Ужгородській міськраді прийняли рішення ще на тиждень продовжити карантинні заходи в школах та окремих НВК.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Ужгородської міськради.

“Сьогодні в Ужгородській міськраді прийняли рішення ще на тиждень продовжити карантинні заходи в школах та окремих НВК міста. Відтак, діти в ужгородських школах не вийдуть на навчання з 17 лютого, як планувалося. У місті досі перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на 46%,” - повідомили в міськраді.

Відтак, заняття у школах Ужгорода відклали до стабілізації ситуації. Також у місті додатково розглянуть питання запровадження карантинних заходів в деяких НВК Ужгорода.

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У садочках міста карантину немає. Школи ж на карантин вийшли з 3 лютого.