У Кременчуку ще на тиждень продовжили карантин у школах

У школах Кременчука для запобігання поширенню захворюваності на ГРВІ і грип карантинні заходи продовжили до 21 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"Члени надзвичайної протиепідемічної комісії визнали епідситуацію у Кременчуку нестійкою і прийняли рішення про продовження карантинних заходів у Кременчуку до 21 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією головного епідеміолога Кременчука Лариси Коровіної та керівника міського управління охорони здоров’я Максима Середи, рівень захворюваності у Кременчуці хоча і не досягає епідпорогового показника, проте залишається високим - вищим, ніж у відповідний період минулого року, коли карантинні заходи не вводилися.

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Медики зазначають, що завдяки введеним 5 лютого 2020 року карантинним заходам у закладах загальної середньої освіти та позашкільних закладах вдалося досягти зменшення захворюваності на грип та ГРВІ, але ризик захворювання все ще дуже високий. Протягом останнього тижня до лікувальних закладів міста звернулися за допомогою 738 дітей, з них 294 - школярі. З початку епідсезону у Кременчуці зареєстровано 103 випадки захворювання на грип у дорослих і дітей. 89 містян, в тому числі і дітей, лікуються у стаціонарах міських лікарень із діагнозом пневмонія – більшість з них, це ускладнення від ГРВІ та грипу. Максим Середа також зазначає, що у регіонах, які знаходяться поряд із Кременчуком, захворюваність перевищує епідеміологічний поріг, тому, на його думку, карантинні заходи потрібно продовжити.