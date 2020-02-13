До понеділка навчання у Луцьких школах не відновлять

У школах і закладах позашкільної освіти Луцька знову продовжили карантин - цього разу до 15 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"Ураховуючи результати моніторингу захворюваності дітей на ГРВІ та грип, з метою недопущення масових захворювань, відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу, призупинення навчання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади продовжено з 13 до 15 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

На зазначений період також заборонено проводити дитячі масово-культурні та спортивні заходи.