У Луцьку відкрили інклюзивну кав'ярню

У Луцьку мами двох юнаків із синдромом Дауна відкрили кав'ярню, де працюватимуть їхні сини.

Про це повідомляє інформагентство " Волинські новини ".

"У Луцьку розпочала роботу перша в місті особлива кав’ярня, серед обслуговуючого персоналу якої – хлопці з синдромом Дауна. Урочисте відкриття оновленої кав’ярні «Старе місто», що знаходиться на вулиці Драгоманова, 11 у Луцьку, відбулося сьогодні, 9 січня, о 12:00 годині", - йдеться у повідомленні.

У кав’ярні працюють офіціантами двоє хлопців із трисомією - 20-річний Андрій Мельник та 18-річний Валентин Новосад.

Зі слів мами Андрія, голови громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку Олени Мельник, хлопці проходять навчання у досвідченої баристи і дуже хочуть готуватимуть каву самостійно. Раніше Валентин вже працював місяць у кафе «Юлія», а Андрій - у компанії «Тигрес».

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Як пояснила Мельник, для старту обидві сім’ї використали власні заощадження, а надалі шукатимуть фінансову підтримку, адже оренда приміщення у старому місті вартує немало.

В агентстві зазначили, що раніше заклад належав двом ветеранам АТО, лучанам Анатолію Форманюку та Миколі Кравчуку. У листопаді 2019 року Микола Кравчук повідомив про закриття кав’ярні. Тепер же «Старе місто» отримало ще один шанс на життя та розвиток.

У закладі пропонують кілька видів кави, чаю, крафтових тістечок та випічки. Крім того, власниці планують, що він стане арт-майданчиком для проведення творчих вечорів і майстер-класів.

Фото: Волинські новини.