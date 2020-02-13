В Україні за кілька днів істотно потеплішає — прогріє до +13°

В Україні у четвер невеликий мокрий сніг ймовірний у східних та північно-східних областях, у західних областях сильний вітер, температура вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних та північно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на Одещині та Миколаївщині 4-9° тепла. У Карпатах невеликий сніг; температура вдень 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 13 лютого без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 2-4° тепла, на Київщині вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 14 лютого вдень у західних областях, 15 лютого в Україні, крім східної частини, невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без істотних опадів.

На Лівобережжі, в Карпатах, 15 лютого і в західних областях на дорогах місцями ожеледиця, 15 лютого у південних та центральних областях місцями туман.

Вітер переважно південний з переходом у західній половині країни на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14 лютого 0-5° морозу, 15 лютого від 2° морозу до 3° тепла, на Лівобережжі 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні (крім Запорізької області) 4-9°, в Криму до 11° тепла.

У столичному регіоні 14-15 лютого без істотних опадів, лише вночі у суботу невеликий мокрий сніг. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14 лютого 0-5° морозу, 15 лютого від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла.

Синоптики 16 лютого опадів не прогнозують, температура вночі 0-6° морозу, вдень 2-8° тепла; на сході країни вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

17 лютого у північній частині країни вдень місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі від 2° морозу до 4° тепла; вдень 5-11° тепла, на заході до 13°; на сході вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Київщині 16 лютого опади не очікуються; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла. 17 лютого вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 5-10° тепла.