Трасу Київ-Чоп заблокували фури протестувальників, що підтримують акцію під Кабміном

З Мукачева на Чоп вирушили колоною понад 20 фур, рух міжнародною трасою Київ-Чоп ускладнено: водії вантажівок таким чином приєдналися до всеукраїнської акції протесту перевізників.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Патрульній поліції Закарпатської області.

“З Мукачева на Чоп вирушили колоною 20 фур, рух міжнародною трасою Київ-Чоп ускладнено. На місці події патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху“, - повідомили в поліції Закарпаття.

По ходу руху колони вантажівок спостерігається ускладнення дорожнього руху на трасі Київ-Чоп, хоча вантажівки рухаються з незначною швидкістю.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого під будівлею Кабінету міністрів України проходить мітинг міжнародних вантажних автомобільних перевізників, які вимагають від уряду створити рівні умови отримання дозволів на міжнародні вантажні перевезення та вдосконалити е-систему бронювання цих дозволів.

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Торік у листопаді та грудні дефіцит дозволів спричинив, зокрема, кілометрові черги на кордоні з Угорщиною та Словаччиною на КПП “Чоп” та “Ужгород”. Тоді у чергах стояли сотні вантажівок.

фото: Mukachevo.net