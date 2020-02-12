На Вінниччині селяни перекрили міжнародну трасу

На Вінниччині у середу жителі трьох сіл Гайсинського району перекрили міжнародну трасу М-12 через незгоду з перспективним планом формування територій громад.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ НП Вінницької області.

«Сьогодні близько 10.00 мешканці трьох сіл Гайсинського району перекрили рух транспорту міжнародною трасою М-12 у с. Михайлівка. Вони безперервно рухаються пішохідним переходом, не даючи можливості проїзду транспортним засобам. На місці працюють співробітники поліції, порушень громадського порядку наразі не зафіксовано», - повідомили у відомстві.

У відділі комунікації зазначають, що участь в перекритті дороги беруть близько 80 осіб, мешканці сіл Гранів, Михайлівка та Семирічка Гайсинського району. В такий спосіб вони протестують проти передбаченого перспективним планом формування територій громад приєднання своїх сіл до Краснопільської ОТГ. Натомість, пропонують створити ОТГ із центром у Гранові.

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Мешканці цих сіл висловлюють свою незгоду із приєднанням зазначених сіл до Краснопільської ОТГ не вперше. Раніше вони влаштовували акції протесту під стінами Вінницької ОДА та Офісу Президента у Києві.

Наразі акція протесту проходить мирно, порушень громадського порядку не зафіксовано.

Фото: vinnitsa.info