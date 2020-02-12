Замовнику підпалу авто журналістки у Львові обрали запобіжний захід

Галицький районний суд Львова 11 лютого обрав запобіжний захід — 60 діб утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 420 400 гривень — замовнику підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Ймовірний посередник злочину, яким виявився майор Франківського райвідділу поліції з 22-річним стажем роботи, втік за кордон.

"Це чинний співробітник поліції, і займався він тим, що підбурював виконавця, знайшов виконавця, забезпечив його, передав йому кошти за виконану роботу. До речі, виконавець за таку "роботу" отримав 5 тисяч гривень", - цитує видання прокурора Львівської області Ірину Діденко.

Якщо підозрюваних визнають причетними до підпалу автомобіля журналістки, їм загрожує від 6 до 15 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 347-1 КК України - "умисне знищення або пошкодження майна журналіста".

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Як повідомляв Укрінформ з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галина Терещук. За словами міністра, палієм є студент, громадянин Молдови.

У ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галина Терещук. Вогнем була пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальну справу відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». В якості основної версії розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.