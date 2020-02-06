Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки “Радіо Свобода”

Поліцейські затримали підозрюваних у підпалі авто журналістки “Радіо Свобода” Галини Терещук.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“Поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Проведено обшуки. Доказової бази вистачає”, - повідомив він.

За словами посадовця, підпалювачем є студент, громадянин Молдови.

Наразі правоохоронці встановлюють, хто спонукав його підпалити авто журналістки.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав.‬ Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». Як основна версія розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.

Фото: RFE/RL