Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки “Радіо Свобода”
Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
“Поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Проведено обшуки. Доказової бази вистачає”, - повідомив він.
За словами посадовця, підпалювачем є студент, громадянин Молдови.
Наразі правоохоронці встановлюють, хто спонукав його підпалити авто журналістки.
Як повідомляв Укрінформ, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». Як основна версія розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.
Фото: RFE/RL