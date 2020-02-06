Підозрюваного у підпалі авто журналістки доправлять з Одеси до Львова

19-річного уродженця Хмельницької області, якого затримали в Одесі за підозрою у підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук, доправлять до Львова на допит.

Про це повідомляє у Facebook прокурор Львівської області Ірина Діденко.

"Фігуранта затримано в Одесі, вручено повідомлення про підозру. Наразі здійснюється його доставка у Львів для подальшого допиту прокурорами", - йдеться у повідомленні.

Діденко зазначила, що для того, аби встановити траєкторію пересування та місце перебування 19-річного уродженця Хмельницької області, який в ніч вчинення злочину кілька разів перевдягався, аби не потрапити у поле зору правоохоронців, було переглянуто понад 70 ГБ відеозаписів із камер спостережень. Сотні годин безперервної скоординованої слідчо-оперативної роботи дали свій результат, наголосила Діденко.

Прокурори вже завершили допити основних свідків, які надали викривальні показання. Триває робота зі встановлення замовника злочину.

Затриманому інкримінують ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом – підпалу), за якою йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. За словами посадовця, підпалювачем є студент, громадянин Молдови.

У ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав.‬ Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». Як основна версія розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.