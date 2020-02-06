Підозрюваний у підпалі авто журналістки кілька разів змінював зовнішній вигляд - СБУ

Підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У місті Одеса був виявлений уродженець Хмельницької області, який за версією слідства, здійснив у Львові підпал автомобіля, що належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам. Оперативники Львівського Управління СБУ спільно з представниками інших правоохоронних органів встановили особу та маршрут переміщення зловмисника, який після вчиненого попрямував до Одеси. Зафіксовано, що після втечі з місця підпалу виконавець кілька разів змінював зовнішній вигляд", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна вчинене загальнонебезпечним способом через підпал) Кримінального кодексу України, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема замовника, зазначили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. За словами посадовця, підпалювачем є студент, громадянин Молдови.

У ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав.‬ Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». Як основна версія розглядалася професійна діяльність Терещук. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав підпал черговим прикладом залякування журналістів.