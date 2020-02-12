Синоптики прогнозують сніг з дощем і вітер, вдень прогріє до +9°

В Україні 12 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень від 8° морозу до 5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 лютого невеликий мокрий сніг та дощ, вночі в більшості центральних, Херсонській, Запорізькій та Донецькій, вдень у східних областях помірні опади. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, на Одещині та Миколаївщині 4-9°", - зазначається у повідомленні.

У високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей 11 лютого зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень), додали в Укргідрометцентрі.

У Києві 11 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°. У Київській області також очікуються невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

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13 лютого на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями невеликий сніг, 14 лютого вдень на заході країни невеликий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 1-6° тепла, на Одещині та Миколаївщині 4-9° тепла. У Карпатах невеликий сніг; температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

У Києві і столичному регіоні 13-14 лютого без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 1-6° тепла.

15 лютого у північних, центральних, вночі і в західних областях невеликий мокрий сніг, на Одещині та Миколаївщині з дощем, на решті території, 16 лютого в Україні без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла, на півдні, 16 лютого і на заході країни до 9° тепла; у східній частині вночі 15 лютого 0-5° морозу, 16 лютого 3-8° морозу, вдень 0-4° тепла. У Карпатах 15 лютого невеликий сніг, 16 лютого без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві і Київській області 15 лютого невеликий мокрий сніг, 16 лютого без істотних опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.