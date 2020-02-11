Три області досі не подали свої плани з ремонту і будівництва доріг - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Сумську, Львівську та Закарпатську області терміново надати плани будівництва та ремонту доріг.

Про це він заявив під час зустрічі в Укравтодорі «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування», повідомляє пресслужба глави держави.

«Я розумію, що є причини – щойно змінився голова обласної державної адміністрації у Львові, поки немає призначення голів ОДА у Сумській та Закарпатській областях... Я це розумію, але дуже прошу терміново це (надати плани - ред.) зробити», – сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що наразі свої плани з ремонту й будівництва доріг зробили 15 регіонів, ще сім – опрацьовуються.

У свою чергу перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов наголосив, що голови облдержадміністрацій мають розуміти особисту відповідальність за терміни та якість будівництва доріг, а також за цільове використання коштів.

Також, за його словами, очільники областей повинні проводити моніторинг тендерів на виконання робіт для уникнення зловживань.

«Технічний нагляд дотримання проєкту ви маєте здійснювати на всіх етапах реалізації», – підкреслив Трофімов.

Він зауважив, що договори на ремонти доріг повинні містити чіткі гарантійні терміни та відповідальність виконавця робіт за усунення будь-яких дефектів упродовж цих термінів, а також чітко прописані санкції за недотримання графіку виконання робіт.

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Як повідомлялося, 1 березня в Україні має розпочатися ремонт та будівництво доріг. Планується побудувати 4 тисяч доріг державного значення та 2,5 тисячі доріг місцевого значення.