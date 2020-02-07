Науковці відзначають зменшення кількості джерел у Карпатах

В Івано-Франківську група науковців видала монографію «Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку». Дослідження присвятили 40-річчю створення Карпатського НПП.

Про це повідомляє Карпатський національний природний парк у Facebook.

«Вийшла з друку монографія з дослідження природних водних джерел, присвячена 40-річчю Карпатського національного природного парку (1980-2020 рр.)… Це перше подібне дослідження в Україні», - йдеться в повідомленні.

Як розповіла кореспонденту Укрінформу співавтор монографії науковець Карпатського НПП Марта Корчемлюк, кількість природних джерел на території Карпатського НПП суттєво зменшилась.

«Реальної кількості джерел на території парку ми не знали, бо в первинному обліку джерел враховували колодязі, а це – штучні джерела. Тепер ми провели обстеження території дев’яти лісництв, і треба сказати, що кількість природних водних джерел на території парку суттєво зменшилась. Лісівники з багаторічним досвідом теж відзначають, що особливо поменшало водних джерел у верхів’ях парку. Це пов’язують з багатьма чинниками. Насамперед, це – глобальні зміни клімату, ...частково – вирубка лісів», - зазначає Корчемлюк.

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Вона зауважила, що на території Карпатського НПП є близько 800 водних джерел. Вчені обстежили насамперед ті, до яких мають доступ туристи з метою зробити їх зручними для користування.

«Окрім того, на території Карпатського НПП є близько шести лікувальних джерел. Вони є у Ворохті, Ямні, Яремчі», - зазначає Корчемлюк.

Процес інвентаризації водних джерел у Карпатах, каже науковець, ще не завершений. Але у виданій монографії вже можна знайти польові дослідження джерел та хімічний склад води, що може зацікавити географів, екологів та туристів, які люблять відпочивати в Карпатах.