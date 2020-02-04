Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у карпатських річках
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“4 лютого, внаслідок відлиги та випадання дощу 1-2 лютого, на річках Карпатського регіону продовжиться формування талодощового паводку, переважно без загрози негативних наслідків. Лише у нижній течії р. Боржава (Закарпаття) утримається вода на заплаві та очікується досягнення початкових відміток підтоплення ряду прирічкових населених пунктів; також очікується вихід води на заплаву міждамбового простору р.Латориця в районі м.Чоп”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 4 лютого на більшості рiчок Закарпаття збережеться пiдвищена воднiсть з добовими коливаннями рівнів води в межах 0,3-0,8 м, на ділянці р.Тиса Хуст-Вилок - на 1,0-2,0 м; на р. Боржава - с.В.Ремети - на 0,2-0,5 м утримається вода на заплавi з початковим пiдтопленням сiльгоспугiдь сiл Зарiччя, Кам’янське, В.Комяти, автодороги Шаланки - В.Комяти; на р.Латориця - м.Чоп на 0,8-1,3 м з початковим виходом води на заплаву.
4 лютого на дiлянцi Прута Чернiвцi - держкордон, у зв’язку з добіганням води талодощового паводку, очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8 год 3 лютого, без негативних наслідків.
4-5 лютого на дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м над рiвнями 8 год 3 лютого, без загрози негативних наслiдкiв.