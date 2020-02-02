Рятувальники попереджають про підняття рівнів води у річках на заході України

У західних областях України 2-3 лютого очікується підняття рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС.

"У зв’язку з відлигою та опадами, 2-3 лютого на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірету очікується формування тало-дощового паводку з поступовими підйомами рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8 годину 31 січня. На гірських притоках Дністра і Прута послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.