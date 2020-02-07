Синоптики попереджають про небезпеку лавин та зсувів снігу на дороги у Карпатах

Через негоду у Карпатах в п’ятницю, 7 лютого, зберігається снігові лавини та існує загроза зсувів снігу на дороги.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“За прогнозом УкрГідрометцентру, 6 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у Карпатах, а 7 лютого у високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської та Львівської областей, зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Як раніше повідомляло агентство, на Донеччині через погіршення погодних умов тимчасово заборонено рух великогабаритного транспорту на трасі Запоріжжя-Маріуполь.