Нацрада продовжила дозволи на мовлення UА:Першому на Херсонщині

Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила UА:Першому продовжувати мовлення у Херсонській області.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Національна рада на засіданні 6 лютого ухвалила рішення, якими перевидала дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотипи UА:ПЕРШИЙ», «UА:ХЕРСОН») і ТОВ «ТРК КЛАС», м. Київ (позивні «Перець FM», «Стильное»), у зв’язку із завершенням терміну дії попередніх дозволів", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до виданого дозволу телеканал «UА:ПЕРШИЙ» і далі мовитиме на 22 ТВК у смт Каланчаку, 27 ТВК у смт Лазурному і 10 ТВК у м. Скадовську Херсонської області, а «UA:ХЕРСОН» – на 30 ТВК у смт Новотроїцькому і 41 ТВК у смт. Каланчаку Херсонської області, обидва телеканали ведуть аналогове мовлення.

Передачі ТОВ «ТРК КЛАС» (позивні «Перець FM», «Стильное») транслюватимуться на частоті 96,4 МГц у смт Чаплинці Херсонської області.

Дозволи на тимчасове мовлення видано терміном на 1 рік.