У Запорізькій області через негоду перекрили дорогу

У Запорізькій області тимчасово перекрили ділянку автошляху Н-08, де через несприятливі погодні умови виник великий затор.

Про це журналістів інформували в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 16:30 до 20:00 буде перекрито ділянку автошляху Н-08 між Більмаком і Розівкою для вантажного, маршрутного пасажирського транспорту, автобусів», - повідомляють рятувальники.

За даними відомства, наразі на цій ділянці виник затор із десятків авто.

Як раніше повідомлялось, протягом доби запорізькі бійці ДСНС витягли з кюветів кілька десятків вантажних авто, кілька машин "швидкої".

Сьогодні в Мелітопольському районі на трасі перекинулась маршрутка з пасажирами, 5 людей госпіталізували до лікарні.

Фото: zp.dsns.gov.ua