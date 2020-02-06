На Запоріжжі під час негоди рятувальники відбуксували 13 вантажівок та дві "швидкі"

У Запорізькій області підрозділи ДСНС відбуксували 13 вантажівок, які через негоду не могли виїхати на підйом, а також два автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.

«Впродовж доби 5 лютого до 8:00 6 лютого рятувальники ГУ ДСНС України у Запопізькій області відбуксували 13 вантажних автомобілів, 2 машини швидкої допомоги, 2 легкових автомобілі, прибрали 4 дерева, повалених внаслідок негоди», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Новомиколаївському районі на трасі Запоріжжя-Донецьк рятувальники за допомогою тросу та спецтехніки відбуксували 12 вантажівок, які не могли заїхати на підйом через ожеледь. Також, допомога підрозділів ДСНС надавалась у Запоріжжі та Пологівському районі, де рятувальники витягнули 2 карети швидкої допомоги.

Окрім допомоги водіям, підрозділи ДСНС проводили роботи з розпилювання та прибирання дерев у Василівському районі та Заводському і Шевченківському районах Запоріжжя.

Станом на 8 ранку, температура по області від +0 до -1 ºС. Сніг. Покриття автодоріг: засніжене, оброблено протиожеледними матеріалами. Проїзд по автодорогах державного значення області забезпечено.