Негода на Дніпропетровщині: обірвані дроти, повалені дерева

Унаслідок ускладнення погодних умов на території Дніпропетровської області без електропостачання лишилось близько 80 населених пунктів, із заметів витягнуто 37 автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«Для ліквідації наслідків негоди рятувальниками здійснено 17 виїздів для надання допомоги водіям, чиї транспортні засоби в результаті погодних умов не в змозі самостійно здійснювати рух. Всього витягнуто 37 автомобілів, з них: 29 вантажних автомобілів, 7 легкових автомобілів, 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. Врятовано 49 осіб. Для прибирання дерев здійснено 24 виїзди. Прибрано та розпиляно 18 дерев, які впали та створювали небезпеку для людей», - йдеться в повідомленні.

У Днiпро повернулася зима / Фото: Микола М'якшиков / Фото: Укрінформ

Кількість відключених населених пунктів постійно змінюється. Аварійними бригадами електропостачальної ДТЕК «Дніпровські електромережі» організовані відновлювальні роботи.

За інформацією ДП «Дніпропетровський облавтодор» на автошлях області затримки руху транспорту немає.

На цей час на дорогах області місцями засніжено, мокро, ожеледь.

Температура повітря по області становить від -2 до +2 градусів за Цельсієм.

На території області встановився сніговий покрив до 7 см, очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.