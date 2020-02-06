На Миколаївщині вітер повалив дерева на дитячу лікарню, будинки та авто

На Миколаївщині вітер повалив дерева на дитячу лікарню, будинки та авто

Фото, відео
Укрінформ
На Миколаївщині негода призвела до низки надзвичайних подій, рятувальники працюють у посиленому режимі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Зранку на житловий будинок на вул Фартхутдінова в смт Братське впало аварійне дерево. Щоб прибрати його знадобилась допомога рятувальників. У місті Очаків на вул. 8 Березня, дерево впало на автомобіль FAW 1031», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Миколаївщини надавали допомогу в ліквідації наслідків негоди / Фото: https://mk.dsns.gov.ua

Вночі, у м Миколаєві на окремі будівлі обласної дитячої лікарні впали два дерева. Пожежно-рятувальне відділення 4 ДПРЧ надало допомогу в їх розпилюванні та прибиранні.

Читайте також: Через негоду в Україні без світла залишаються 600 населених пунктів

Також у Миколаївському, Первомайському районах області та місті Южноукраїнськ дерева впали на автошляхи, заблокувавши рух автомобілів.

6 січня у Березанському районі в с. Ганнівка карета швидкої медичної допомоги потрапила в багнюку та загрузла, її відбуксували рятувальники 8 ДПРЧ на проїзну ділянку дороги.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології протягом 6 лютого по Миколаївській області значний сніг, хуртовини, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 15-20 м/с, вночі та вранці місцями пориви 25-28 м/с. Температура вночі 2-7 морозу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-