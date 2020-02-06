На Миколаївщині вітер повалив дерева на дитячу лікарню, будинки та авто

На Миколаївщині негода призвела до низки надзвичайних подій, рятувальники працюють у посиленому режимі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Зранку на житловий будинок на вул Фартхутдінова в смт Братське впало аварійне дерево. Щоб прибрати його знадобилась допомога рятувальників. У місті Очаків на вул. 8 Березня, дерево впало на автомобіль FAW 1031», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Миколаївщини надавали допомогу в ліквідації наслідків негоди / Фото: https://mk.dsns.gov.ua

Вночі, у м Миколаєві на окремі будівлі обласної дитячої лікарні впали два дерева. Пожежно-рятувальне відділення 4 ДПРЧ надало допомогу в їх розпилюванні та прибиранні.

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Також у Миколаївському, Первомайському районах області та місті Южноукраїнськ дерева впали на автошляхи, заблокувавши рух автомобілів.

6 січня у Березанському районі в с. Ганнівка карета швидкої медичної допомоги потрапила в багнюку та загрузла, її відбуксували рятувальники 8 ДПРЧ на проїзну ділянку дороги.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології протягом 6 лютого по Миколаївській області значний сніг, хуртовини, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 15-20 м/с, вночі та вранці місцями пориви 25-28 м/с. Температура вночі 2-7 морозу.