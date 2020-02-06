Через негоду в Україні без світла залишаються 600 населених пунктів
Про це повідомляє ДСНС України.
“Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях, а саме: Одеська – 137, Дніпропетровська – 120, Херсонська – 87, Миколаївська – 59, Кіровоградська – 57, Донецька – 34, Полтавська – 27, Івано-Франківська – 26, Запорізька – 19, Чернівецька – 19, Черкаська – 8, Вінницька - 4 та Закарпатська – 3”, - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.
Для недопущення накопичення транспортних засобів та розчистки доріг від снігу 6 лютого з 3 год. 30 хв. тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.
Підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 134 транспортних засобів, у яких перебувало 189 осіб, прибрано 77 повалених дерев.