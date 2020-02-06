Одещину замело, авто застрягли у снігових заметах

В Одеській області рятувальники визволяють автомобілі із снігових заметів, прибирають повалені дерева та допомагають громадянам.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

“Станом на 15:00 6 лютого рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Так, на автошляху Сарата - Кулевча рятувальники вилучили два автомобілі, які знесло на узбіччя через сніговий замет. За допомогою буксировочного тросу працівники ДСНС транспортували автомобілі на проїжджу частину дороги”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники на Одещині визволяють автомобілі зі снігових заметів / Фото: od.dsns.gov.ua

Зазначається, що схожі випадки сталися і на автошляхах Рені - Лиманське та Білгород-Дністровськ – Монаші, Ізмаїл - Стара Некрасівка.

О 14:10 на автотрасі Ізмаїл - Багате, на ділянці між с. Сафяни та с. Багате, внаслідок погодних умов рятувальники вилучали зі снігових заметів автомобілі та збирали їх в одну колону для подальшого слідування.

Також, в місті Одеса в районі 411 батареї на вулицях Набережна та Естонська рятувальники розпилювали та прибирали дерево з газової труби.

“Було надано допомогу 9 особам. Загиблих та постраждалих немає”, - додають у ДСНС.

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Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області, рух транспортних засобів вже відновлено.

“З 16:00 години 6 лютого зняли обмеження та відновився рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування: М-15 (Одеса-Рені), км.11+700- км.84+000, Т-1606 КПП “Виноградівка” - Болград км0+000 — км48+831, Т-1608 Болград-Кубей-Арциз, км0+000 — км80+140, Т-1632 КПП “Нові Трояни” - Кубей, км 0+000 — км23+000”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у зв'язку з погіршенням погодних умов службою автомобільних доріг в Одеській області прийнято рішення про тимчасове закриття з 10.00 години 6 лютого руху автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення Одеської області: М-15 Одеса- Рені (на м. Бухарест), км 117+000- км 306+149; Т-16-06 КПП "Виноградівка"-Болград-/М-15/, км 0+000 - км 48+831; Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0+000-км 80+140; Т-16-10 /Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари, з під'їздом до смт Сергіївка, км 0+000 - км 82+582; Т-16-32 КПП "Нові Трояни"- Кубей, км 0+000 - км 23+000. Рух закрито у зв’язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутностю видимості та температурою повітря до -3°С.