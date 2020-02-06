Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою

У результаті складних погодних умов на україно-молдовському кордоні ускладнилась робота кількох пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що знаходяться на ділянці відповідальності Ізмаїльського прикордонного загону.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Через великі перемети під’їзди до дороги, що веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне» є ускладнені. У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка». Також зазначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» та молдовським «Вулканешти» має значний сніговий покров», - йдеться у повідомленні.

Наразі прикордонники надали допомогу людям, які перебували у трьох легкових автомобілях, що застрягли у переметах між цими пунктами пропуску.

Керівництво відділу прикордонної служби «Болград» звернулось до органів місцевої влади, щодо розчищення доріг міжнародного значення.

Водночас у міжнародному пункті пропуску «Рені» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач, автотранспорт перенаправлявся через міждержавний пункт пропуску «Долинське».

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Державна прикордонна служба України рекомендує громадянам під час планування поїздок за кордон зважати на погодні умови та обирати найбільш зручні пункти пропуску.

Фото: dpsu.gov.ua