У Запорізькій області перекинулася маршрутка, п’ятеро пасажирів — у лікарні

У Запорізькій області в Мелітопольському районі перекинулася маршрутка, в салоні якої знаходилось 6 пасажирів, 5 з них госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.

«6 лютого близько 07:30 на 459 кілометрі автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, чоловік 1973 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що у момент ДТП в салоні знаходилось 6 пасажирів - 4 мешканці Приазовського району та 2 мешканці Мелітополя. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та самостійно звернулись за медичною допомогою. П’ятьох з них госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).